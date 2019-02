Bachelor 2019: Eine Kandidatin macht krasses Geständnis!

Langsam wird es Ernst beim Bachelor 2019. Nur noch drei Kandidatinnen kämpfen um das Herz des Rosenkavaliers. Für Eva (26), Vanessa (26) und Jennifer (25) geht es bei den Dream-Dates auf Kuba um alles!

Sein erstes Date verbringt Andrej mit Eva in Havanna. Mit einem Old-Timer-Cabrio geht es für die beiden zu einer hotten Salsa-Stunde. Zärtlichkeiten, Küsse und Kuscheln dürfen dabei natürlich auch nicht fehlen. Doch ein pikantes Geständnis von Eva schockiert den Rosenkavalier beim eigentlich romantischen Abendessen: Eva hatte in der Vergangenheit eine Affäre mit einem verheirateten Mann. Krass! Findet der Bachelor. Bedeutet das etwa schon das Aus für die hübsche Brünette?

Vanessa, Jenny und Eva kämpfen bei den Dream-Dates um Andrejs Herz. Alle Episoden von "Der Bachelor" könnt ihr bei bei TVNOW sehen: www.tvnow.de. TVNOW

Gewaltig knistert es zwischen Andrej und Jenny. Die beiden Turteltäubchen verbringen ihr Dream-Date im Regenwald Kubas. Dort heißt es "Adrenalin pur" für die beiden: Mit einer Zipline geht es in rasantem Tempo über den Baumkronen durch die grünen Schluchten. Wow! Bei einer kleinen Pause an einem Wasserfall, kommen sich die beiden dann näher. Nach dem Date ist sich Jenny sicher: „Ich bin auf jeden Fall verliebt.“ Bleibt die Frage: Geht es dem Bachelor genauso?

Etwas schaukelig ist Andrejs Date mit Vanessa: Es geht auf ein Boot. Doch nicht nur schaukelig ist das Date der beiden, es wird auch mega heiß und intim. Nach dem gemeinsamen Schnorchel-Gang und einem romantischen Candle-Light-Dinner lädt Andrej die 26-Jährige nämlich dazu ein, mit ihm die Nacht zu verbringen. Oh là là! Wir sind sehr gespannt, wie nah sich die beiden wirklich kommen...

Es bleibt spannend! Wer am Ende der Folge dann schließlich eine Rose erhält und ins große Finale einziehen kann, seht ihr in der nächsten Folge vom Bachelor 2019 am Mittwoch ab 20.15 Uhr auf RTL.

Das könnte dich auch interessieren: