„Bachelor 2019“: Das sind die Instagram-Accounts der Kandidatinnen

In der neuen Staffel „Der Bachelor“ (Hier gibt's aktuelle News) sucht dieses Jahr super Schnuckel Andrej Mangold im TV nach der großen Liebe. Das haben wir zum Anlass genommen, seine verbliebenen Ladys und ihn selbst bei Instagram mal genauer unter die Lupe zu nehmen.

Andrej Mangold auf Instagram:

Auf dem Instagram-Account des Ex-Profi-Basketballers wimmelt es nur so vor sportlichen Bildern, auf denen jede Menge Muckis zu sehen sind. Dort kann man aber auch sehen, dass er gerne Sport macht, sondern auch, dass ein echter Businessman in ihm steckt. Na, da scrollen wir doch eeecht gerne durchs Profil.

Jennifer Lange auf Instagram:

Auch diese Dame hat viel sportlichen Content zu bieten. Die 25-Jährige hat einen mega Body und weiß ihn auf Instagram auch ziemlich gut in Szene zu setzen. Vielleicht ist dieser hammer Körper auch der Grund, dass Jennifer den ersten Kuss der Sendung absahnt.

Christina Grass auf Instagram:

Die BFF von Ex-Bachelor-Kandidatin Yeliz Koc und Ex-Bachelorette-Kandidat Sebastian Fobe ist 2017 sogar schon zur "Miss Norddeutschland" gekürt worden. Und auch als Schauspielerin kann man sie in der RTL II-Serie „Schwestern – Volle Dosis Liebe“ bewundern.

Jade Britani Christine auf Instagram:

Auf ihrem Instagram-Account überrascht die Bachelor-Blondine mit erstaunlich vielen Landschaftsbildern. Jade ist Flugbegleiterin und tigert deshalb viel in der Weltgeschichte umher. Bei so vielen Urlaubspics kann man glatt neidisch werden.

Cecilia Asoro auf Instagram:

Die rassige Schönheit arbeitet als Model und Kellnerin! Das könnte auch der Grund sein, warum die 22-Jährige ihre knapp 4.500 Follower mit heißen Body-Pics auch nie im Stich lässt.

Ernestine Palmert auf Instagram:

Die humorvolle Studentin macht kein Geheimnis aus ihren heißen Kurven und teilt auch regelmäßig sexy Schnappschüsse, die dem Bachelor sicher gefallen.

Nadine Illa auf Instagram:

Im RTL-Format hat Nadine schon mit tränenreichen Minuten für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Auf Instagram verhält sich das Profil der 30-Jährigen hingegen etwas ruhiger.

Claudia Gottwald auf Instagram:

Beim Einzeldate mit Bachelor Andrej und Bungee Jumping ging es bereits hoch hinaus. Und auch privat weiß die brünette Beauty genau was sie will: Ein eigenes Brautmodengeschäft inklusive Traummann und eigener Familie soll es werden.

Eva Benetatou auf Instagram:

Noch eine Flugbegleiterin in der Runde, die ihre Follower gerne an ihrem Travel-Lifestyle teilhaben lässt. Die Griechin ist viel unterwegs und erkundet gerne alle fernen Länder dieser Welt. Na, ob bei so viel reisen noch genug Zeit für Bachelor Andrej bleibt?

Nathalia Goncalves Miranda:

Bei diesem sexy Neuzugang war sogar der Bachelor ganz baff. Und auch ihre 20.000 Follower lügen nicht: Sie ist eindeutig ein heißer Feger! Das beweist die gebürtige Brasilianerin auch regelmäßig mit super heißen Body Pics.

Stefanie Gerhardt auf Instagram:

Stefanie ist ein echtes kölsches Mädchen und sorgt beim Bachelor immer wieder für spontane Lacher. Und nicht nur Andrej kann Steffi mit ihrer symphytischen Art überzeugen. Auch ihre Follower sind echte Fans von ihr. Kommentare wie: „Du bist echt eine mega Frau“ tummeln sich unter ihren Bildern.

Vanessa Prinz auf Instagram:

Eine echte Powerfrau: Die 26-Jährige Vanessa kommt aus Ditzingen und begeistert den Bachelor mit ihrer authentischen Art. Die kommt auch bei Instagram an: Rund 21.000 Follower glauben an die blonde Beauty.