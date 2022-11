Autogramme der Stars: So forderst Du sie an!

Bei Autogrammwünschen, die ins Ausland gehen, muss unbedingt ein mit Deiner Adresse versehener Umschlag und ein Internationaler Antwortschein beiliegen.

Leider sind Internationale Antwortscheine in Deutschland nicht mehr bei der Post, sondern nur noch im Internet (www.deutschepost.de) erhältlich. Einen zu ergattern, erweist sich mittlerweile als großes Problem. Der Mindestabnahme- und Bestellwert beträgt 19 Euro. Ein Schein kostet ca. 1,80 Euro.

Des Weiteren kann man die Antwortscheine weder bar noch per Nachnahme bezahlen, sondern nur per Kreditkartenzahlung. Da der Aufwand sehr hoch ist - und Du vielleicht keine Kreditkarte hast - empfehlen wir Dir, vorerst kein Rückporto mitzusenden. Die meisten Stars verschicken ihre Autogramme auch gerne ohne etwas dafür zu verlangen bzw. nehmen das Porto meist selbst auf sich.

Schreib sowohl Deine Adresse als auch die Anschrift des Stars immer deutlich und ordentlich! Vergiss nicht, auch bei Deiner Adresse das Land ("Germany") dazuzuschreiben.

Leg Deinem Brief immer eine kurze, aber eindeutige Bitte um ein Autogramm bei! Beispiel: "Hello! Would you please send me an autograph of Justin Bieber? Thank you!"

» Weitere Tipps & Tricks gibt's hier!