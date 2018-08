Ariana Grande, Noah Cyrus & Co.: Krasse Knutsch-Show auf dem roten Teppich

Gestern wurden in New York die MTV Video Music Awards 2018 verliehen! Doch neben den strahlenden Siegern wie Camila Cabello und Cardi B sorgten vor allem ein paar leidenschaftliche Knutsch-Aktionen auf dem roten Teppich ganz schön für Aufsehen!

Ariana Grande und Pete Davidson auf Wolke Sieben

Dass Ariana Grande (25) mit Pete Davidson (24) die Liebe ihres Lebens gefunden hat, das weiß wohl inzwischen so ziemlich jeder. Doch selbst für die letzten Menschen auf der Welt, die das noch nicht mitbekommen haben, sollten nun alle Zweifel aus dem Weg geräumt sein. Denn bei den VMAs bewiesen Ari und ihr Verlobter nun einmal mehr, wie sehr sie in Love sind. Wie verliebte Teenager spielten sie zuerst Fangen und verärgerten damit die Paparazzi, die so natürlich kein brauchbares Bild von dem Couple zustande brachten. Doch irgendwann hielten die beiden dann doch mal still und knutschen wie wild miteinander – darüber freuten sich natürlich auch die Fotografen!

Noah Cyrus und Lil Xan übelst verknallt

Noah Cyrus (18) ist frisch verliebt in ihren Boyfriend, den amerikanischen Rapper Lil Xan (21). Kein Wunder also, dass die kleine Schwester von Miley Cyrus (25) auch bei den MTV Video Music Awards nicht die Finger von ihrem Schatz lassen konnte. Die Preisverleihung war gleichzeitig der erste gemeinsame Auftritt der beiden Lovebirds.

Rita Ora und Bebe Rexha: Mehr als nur Freundinnen?

Den unerwartesten Knutsch-Auftritt legten an diesem Abend die beiden Sämgerinnen Rita Ora (27) und Bebe Rexha (28) hin. Denn im Gegensatz zu den anderen beiden Pärchen sind die zwei nicht zusammen, sondern eigentlich nur gute Freundinnen. Doch wie heißt es manchmal so schön: „Guten Freunden gibt man ein Küsschen“ - das nahmen sich offenbar auch die zwei Blondinen zu Herzen und zeigten mit einem Bussi auf dem roten Teppich, wie lieb sie sich haben.

