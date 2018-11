Ariana Grande: Ihre Songs als Musical

Ariana Grande wurde erst kürzlich die Ehre zuteil, eine Rolle in ihrem Lieblingsmusical "Wicked – Die Hexen von Oz" zu ergattern. Werden nun auch noch ihre Songs zum Musical?

Ariana Grande: Erste Rolle in einem Musical

Vor ein paar Wochen verkündete Ariana Grande, dass sie ein Teil der 15-jährigen Jubiläumsshow ihres Lieblingsmusicals "Wicked – Die Hexen von Oz" ist. In einem kurzen Clip sieht man Ariana Grande in einem wunderschönem smaragdgrünem Kleid das Lied "The Wizard and I" zu Deutsch: "Der Zauberer und ich" singen. Die Sängerin übernimmt die Rolle der Hexe Elphaba Thropp. Während Elphaba das Lied singt, wird sie in die Smaragstadt zum Zauberer eingeladen. Bisher ist noch nicht bekannt, ob Ariana einen weiteren Song des Musicals zum Besten gibt.

Ariana Grande: Songs als Musical

Seit der Trennung von Pete Davidson verbringt Ariana Grande viel Zeit mit ihrer Familie und ihren Freunden. Regelmäßig lässt sie ihre Follower via Instagram an ihrem Leben teilhaben. Wie auch vor ein paar Tagen geschehen: In den Instagram-Stories sieht man ihren langjährigen Freund Matt Bennett. Dieser singt Arianas Songs "No tears left to cry" und "God is a woman". Beim ersten Mal muss man schon genauer hinhören, denn die Lieder sind auf eine ganz spezielle Art und Weise gesungen. Matt hat aus den Songs ein Musical gemacht.

Ariana Grande & Matt Bennett: Besondere Freundschaft

Seit sie gemeinsam für die Disney-Serie "Victorious" vor der Kamera standen, sind Ariana Grande und Matt Bennett sehr gute Freunde. Auch nach ihrer gemeinsamen Serien-Zeit sehen sich die beiden Musiker regelmäßig und verbringen viel Zeit miteinander. Kein Wunder, denn beide einen ähnlichen Weg eingeschlagen. Nach ihrer Zeit als "Victorouis"-Darsteller haben sich beide der Musik gewidmet. Arianas Musikkarriere ging steil bergauf, während Matt eher einen kleinen Fankreis hat. Doch Ari gehört zu den treusten Fans von Matt. Sie supportet ihn regelmäßig – bei Veröffentlichung seines ersten Albums “Terminal Cases” schrieb die 25-Jährige via Twitter: "Ein lieber Freund von mir hat ein Album herausgebracht! Es ist einfach der Hammer” Schön, dass die beiden auch nach "Victorious" noch so gute Freunde sind und sich gegenseitig unterstützen.

