Ansel Elgort: Hat er eine 17-Jährige missbraucht? 

Ansel Elgort: Missbrauchs-Vorwurf von einem Fan

Ansel Elgort sprach erst im April mit dem amerikanischen GQ-Magazin darüber, wie sehr ihn die Missbrauchs-Vorwürfe gegen seinen Schauspielkollegen Kevin Spacey schockiert haben. „Die Welt sollte ein sicherer Ort sein, an dem sexuelle Belästigung nicht akzeptabel ist“, stellte er damals klar. Jetzt – nur zwei Monate später – wird der 26-Jährige selbst beschuldigt, einen Fan sexuell missbraucht zu haben!

Ansel Elgort wird auf Twitter beschuldigt

Ein Mädchen beschuldigt Ansel öffentlich auf Twitter, sie als 17-Jährige zum Sex gedrängt zu haben. „Ich war ein Kind und Fan von ihm. Alles ging so schnell. Er wusste, dass es mein erstes Mal war. Ich weinte vor Schmerz, doch anstatt zu fragen, ob er aufhören soll, machte er einfach weiter. Ich war schockiert, schaltete mein Gehirn aus und ließ es über mich ergehen. Er gab mir zu verstehen, dass es beim Sex nunmal so abläuft… Ich war so jung und hatte keine Ahnung. Und er wusste das!“, klagt die Userin, die sich „Gabby“ nennt, an.

My story with ansel elgort. pic.twitter.com/USNOTK15uG — gabby (@ltsgabby) June 19, 2020

Zum Beweis teilte sie ein gemeinsames Foto und Chatverläufe mit dem Schauspieler. Der Vorfall soll bereits vor einigen Jahren passiert sein, doch erst jetzt habe sie den Mut und die Kraft gefunden, alles zu teilen. Um es endlich verarbeiten zu können und andere vor dem gleichen Schicksal zu bewahren, schrieb „Gabby“. Das Posting verbreitete sich rasend schnell im Internet und wurde tausendfach kommentiert. Ansel selbst hat sich noch nicht zu den Vorwürfen geäußert.

