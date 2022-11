Ist Angelina Heger zu dick?

Fieser Diss für Angelina! Darum kann sie keine TV-"Bachelorette" werden.

Wild vergleichen die Fans das erste offizielle Pic der Show. Auch eine Zeitung hat das getan und kam zum Ergebnis, dass Angelina dickere Arme hat, als die neue "Bachlorette!

What?! Was für ein fieser Diss! Auch die Blondine ist entsetzt und postet auf Facebook: "Wieso wundert man sich, wenn Frauen sich runterhungern? Ich las in der Zeitung vor Kurzem einen Artikel über mich, wo meine Arme mit den Armen der neuen Bachelorette verglichen wurden. Fazit des Artikels: Ich kann nicht die neue Bachelorette sein, weil die neue Bachelorette schlanke Arme hat...Was hab' ich dann? Dicke Arme? Da vergeht einem der Appetit von ganz allein"