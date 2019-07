Ana Kohler & Charlie Lenehan: Die besten Date Looks!

Seit über einem Jahr sind die Schweizer Influencerin Ana Kohler (auf Insta hat @ana.kohler 377k Follower) und Sänger Charlie Lenehan ( Bars & Melody ) zusammen. Bei ihnen wurde aus Freundschaft Liebe! Vor ein paar Monaten ist Charlie sogar zu Ana in ihre Wahlheimat Köln gezogen. BRAVO haben sie ihre Lieblings-Dating-Looks verraten.

Anas Tipps fürs Date

„Ich denke, alle Jungs mögen lieber natürlich aussehende Mädchen. Deswegen sollte man sich beim Date nicht überschminken. Mein Freund sagt mir immer wieder, wie hübsch er mich ganz ohne Makeup findet. Wichtig ist, dass man sich in seiner Haut wohlfühlt, besonders wenn man beim ersten Date eh schon aufgeregt ist. Darum sollte sich jedes Mädchen so stylen und schminken, wie es sich am besten gefällt. TIPP: Lange Gespräche sind perfekt um sich richtig gut kennenzulernen.“

1. Mit Natürlichem Makeup punkten

„Ich liebe Concealer. Das ist meine Wunderwaffe gegen Augenringe, und er deckt Unebenheiten ab. Ich verwende auch gern eine getönte Tagescreme, die die Haut natürlich wirken lässt.“

2. Beauty Highlights setzen

"Ich verwende Mascara der Marke Tarte, außerdem betone ich noch Brauen und Lippen. Meistens benutze ich einen Lipliner, dann kann der ­Lippenstift beim Date nicht verschmieren. Wenn ich mal keine Zeit habe, zupfe ich meine Brauen zu Hause und ziehe sie nach. Sonst lasse ich sie mir z.B. bei der Benefit Brow Bar im Douglas machen."

3. Contouring & Makeup

"Contour Effects 2 Contouring-Palette“ (youstar, über otto.de, ca. 10 €). PR

"Nimm dir Zeit, deine ­Gesichtslinien klar zu definieren und ein perfektes Makeup aufzulegen. Dafür das Contour-Puder auf Wangenknochen, Haaransatz, Schläfen und entlang der Kinnlinie auftragen. Bronzer auf Wangenknochen, Nasenseiten und Kinnspitze sowie anschließend Highlighter auf den Nasen­rücken und oberhalb des Wangenknochens auftragen.“

4. Toll glänzende Haare

„Feuchtigkeitsaufbau Intensiv ­Sprühkur“ (Guhl, ca. 6 €). PR

„Ich lasse meine Haare gern luft­trocknen. Wenn sie besonders glatt sein sollen, verwende ich ein Glätt­eisen. Vorher Hitzeschutzspray aufs Haar geben – nicht vergessen! Und anschließend benutze ich ein Feuchtigkeitsspray, das verleiht den Haaren Glanz und kräftigt sie.“

Charlies Tipps fürs Date

„Beim ersten Date würde ich etwas Schickeres tragen. Sich aufzustylen zeigt, dass man sich für den anderen ­bemüht und gut rüberkommen will. Das ­beweist, dass man den anderen respektiert. Ich freue mich auch, wenn sich das Mädchen ein bisschen herrichtet! Mit der Zeit kann’s dann auch gemütlicher und legerer sein. Man muss einfach man selbst sein. Am Ende lernt man sich ja irgendwann genau so kennen, wie man ist.“

1. Ein warmes Bad zum Chillen

Pop Schaumbad“ von Lush, löst sich im Wasser auf, duftet und pflegt (ca. 7 €) PR

"ch bade total gern. Heiß! Dann sitze ich stundenlang da drin und schaue Netflix. Und komme dann raus wie ein Hummer. ;-) Vorm Date sollte man das nicht ganz so lange machen. Ist aber echt super entspannend.“

2. Ausgefallenes Styling

Pacemaker Performance Cap (über trishirt.clothing, ca. 25 €). PR

"Was den Style angeht, bin ich wirklich offen für alles. Da bin eh ein bisschen eine Fashion-Bitch. Ich mag verrückte und spezielle Looks, das finde ich mega. Am besten kombiniert mit ausgefallenen Accessoires.“