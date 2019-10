Sie war das süße Girl in Filmen wie "Was Mädchen wollen" oder "She's The Man - Voll mein Typ", hatte bis 2006 mit "Hallo Holly" sogar ihre eigene TV-Serie. Doch seit Jahren schon geht es im Leben von Amanda Bynes nur noch bergab. Sie hat offensichtlich eine schlimme Drogensucht – streitet die aber tapfer ab. Ihre Version der Dinge? "Alle versuchen mich reinzulegen. Sie machen Fotos von mit und stecken mein Gesicht dann auf einen anderen Körper. Ich bin allergisch gegen Marihuana und Alkohol, rauche nur Tabak. Warum denken trotzdem alle, dass ich auf Drogen bin?" Alles klar …