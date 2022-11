"Alles was zählt": Jörg Rohde ist verliebt!

"Alles was zählt"-Schauspieler Jörg Rohde hat sich in Nathalie verliebt!

In der RTL-Soap "Alles was zählt" hat Schauspieler Jörg Rohde (29) als "Ben Steinkamp" bereits sein Liebesglück gefunden. Doch mittlerweile hat Jörg Rohde auch im Privatleben seine Traumfrau gefunden! Und zwar in Freundin Nathalie, mit der er bereits seit August 2013 zusammen ist!

Im Interview mit Promiflash erzählt der Schauspieler, wie er sie kennengelernt hat: ""Es war vom ersten Treffen an was Besonderes. Und von Tag zu Tag wird es schöner. Wir sind megaglücklich, megaverliebt und würden das am liebsten in die ganze Welt rausschreien!"

Jörg Rohde und Freundin Nathalie kennen sich schon ewig, denn beide stammen aus demselben Ort. Aber erst langsam haben sich beide aneinander rangetastet! Erst gemeinsame Spaziergänge, dann ein erstes Date...und beiden war klar: Wir gehören zusammen! Süß, oder?

Jörg Rohde und Freundin Nathalie gehen's langsam an ihrer Beziehung: die ersten Pläne für eine gemeinsame Wohnung sind gerade am Ausreifen. Wir sind gespannt, wann es so weit ist!