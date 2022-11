Alexander: Ich bin stockhetero!

Der Gewinner der ersten "DSDS"-Staffel kann sich Daniels Story nicht erklären!

Daniel Küblböck sorgte für Schlagzeilen, als er im Big-Brother-Dorf von seiner angeblichen Affäre mit seinem "Deutschland sucht den Superstar"-Kollegen Alexander Klaws schwärmte.

Klar, dass Alexander da auch noch ein Wörtchen mitzureden hat. Im Interview mit "bunte.t-online" erklärte er: "Das ist wirklich eine riesige Unverschämtheit, solche Lügen zu verbreiten. Ich bin weder schwul, noch bisexuell - ich bin stockheterosexuell!"

Mit Daniel will er nichts mehr zu tun haben: "Ich kann mir absolut nicht erklären, wie Daniel Küblböck auf so etwas Absurdes kommt. Das ist wirklich das Letzte - völlig an den Haaren herbeigezogen! Ich weiß wirklich nicht, was da in ihn gefahren ist. Das ist armselig."

Hat sich Daniel also nur in etwas hineingesteigert? Dafür spricht, was "DSDS"-Teilnehmer Nektarios während der ersten Staffel schon auffiel: "Daniel war wirklich sehr hinter Alex her und hat ihn regelrecht genervt, das haben wir alle gemerkt. Einmal kam es sogar zum Eklat, als Alex den Sicherheitsdienst rief und Daniel aus seinem Hotelzimmer entfernen ließ."

Laut Nektarios hatte Alexander damals eine Freundin - und heute übrigens auch: "Ich kann sehr gut verstehen, dass Alex jetzt stinksauer ist", so Nektarios. "Vielleicht hat sich Daniel durch sein schwärmerisches Wunschdenken eingebildet, er hätte wirklich eine Affäre mit Alex gehabt."

UND JETZT KOMMST DU!

BRAVO.de-Stars-Team fragt dich: Was sagst du zu der ganzen Geschichte? Wem glaubst du? Will sich Daniel Küblböck nur wichtig machen? Oder will Alex nur die Wahrheit vertuschen?

Diskutier mit im POP-Board!

»Weiter zu: Destiny's Child: Comeback oder nicht?