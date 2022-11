Absoluter Killer-Clip: HipHop trifft Metal!

Im Clip zu ihrer neuenSingle "Twisted Transistor" der US-Nu-Metaller Korn werden die Bandmitglieder von internationalen HipHop-Stars gespielt. Das geht gar nicht? Schau selbst! Plus: Korn-Audios aus dem neuen Album!

Die Pioniere des Nu Metal schlagen wieder zu: Im über sieben Minuten langen Video der neuen Single "Twisted Transistor" von Korn, performen internationale US-HipHop-Stars als Korn-Doppelgänger: Lil Jon als Sänger, Snoop Dogg als Gitarist, Xzibit am Bass und David Banner an den Drums. Das gab es noch nie! Logisch, daß die HipHop-Stars die für ihre Exzesse gefürchteten Kollegen von der Metalfraktion ordentlich auf die Schippe nehmen!

So leidet Munky alias Snoop Dogg im Clip an einem extremen Mangel an Selbstbeherrschung und haut allen möglichen Journalisten und Managern ständig eine runter, Fieldy alias Xzibit muss sich dauernd übergeben und Jonathan Davis alias Lil Jon kann ohne Dosenbier und Groupies nicht singen.

Highlight des Clips, der mehr Comedy als Musikvideo ist: Die als Plattenfirmenbosse verkleideten Original-Mitglieder von Korn versuchen die falschen Korn bei einem Meeting zu überzeugen, daß Metal tot ist und das sie sich dringend überlegen sollten, stattdessen HipHop zu machen: "Irgendwas mit Blingbling und dicken Möpsen, kapiert?"

» Hier kannst du dir den schrägen Clip zu "Twisted Transistor" in voller Länge reinziehen!

Hier gibts coole Pics von Lil Jon, Snoop Dogg, David Banner und Xzibit aus dem "Twisted Transistor"-Clip!

Korn wurden 1992 in Bakersfield (US-Bundesstaat Kalifornien) gegründet. Gründer und Sänger Sänger Jonathan Davies schuftete vor seiner Musikkarriere als Sänger in Bakersfield als Leichenbeschauer. Ihr erstes Album "Korn" (1994) enthielt Hits wie "Shoots And Ladders" und "Blind". Ihr düsterer, wütender Sound mit brutalen Gitarrenriffs und Jonathans greller Stimme machen Jonathan Davis, Fieldy, James "Munky" Shaffer und Brian Welsh zu Erfindern des "Nu Metal" (nu = new, also neu).

Mehrfach mit Platin und diversen Grammys ausgezeichnet, verkauften Korn in den letzten Jahren weltweit über 25 Millionen Platten.2002 stieg Brian Welsh aus, um fortan nur noch für seinen christlichen Glauben zu leben.

Jetzt starten Korn mit ihrem neuen Album "See You On The Other Side" neu durch!

»Hier geht's zu den Audio-Clips aus "See You On The Other Side"!