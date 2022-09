Abigail Cowen: 10 Fakten über den "Fate: The Winx Saga"-Star

Abigail Cowen: Name, Alter, Größe, Herkunft

Abigail F. Cowen wurde am 18. März 1998 in Gainesville, Florida geboren. Die US-Amerikanerin ist also aktuell 24 Jahre alt (Stand 16.09.2022). Ihre Körpergröße liegt bei ca. 170 cm.

Social-Media-Profile von Abigail Cowen

Abigail hat nur ein öffentliches und verifiziertes Profil auf Instagram. Dort findet ihr sie unter @abbeycowen. Auf Snapchat, Twitter, TikTok & Co gibt es bisher kein offizielles Profil von ihr.

Familie und Kindheit: So ist Abigail Cowen aufgewachsen

Zusammen mit ihrem Bruder Dawson Cowen wuchs Abigail auf einer Farm in Florida auf. Sie besuchte die Oviedo High School in Florida. Ab der vierten Klasse nahm sie bereits Schauspielunterricht. Doch sie konnte sich nicht nur für die Schauspielerei begeistern, sondern war auch noch als Leichtathletin sportlich aktiv. Nach ihrer Schulzeit studierte sie zunächst PR an der University of Florida, bevor sie nach LA zog, um ihre Schauspielkarriere voranzutreiben und für Rollen vorzusprechen.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erz√§hlen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgew√§hlt und an dieser Stelle im Artikel erg√§nzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, ben√∂tigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtm√§√üigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unber√ľhrt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten √ľbermittelt werden k√∂nnen. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerkl√§rung Ja, ich willige ein und m√∂chte den Inhalt sehen

Abigail Cowen: Karriere als Model

Bevor es mit ihrer Schauspielkarriere so richtig losging, war Abigail auch schon als Model aktiv. Damals half ihr das Ersparte aus diversen Jobs dabei, sich in Los Angeles über Wasser zu halten und sich auf Vorsprechen vorzubereiten: "Ich hatte etwas Geld vom Modeln in der Vergangenheit gespart und plante, fast jeden Tag vorzusprechen", erzählt die Schauspielerin. Und es hat sich gelohnt und sie hat sich bereits die ein oder andere größere Rolle schnappen können.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erz√§hlen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgew√§hlt und an dieser Stelle im Artikel erg√§nzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, ben√∂tigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtm√§√üigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unber√ľhrt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten √ľbermittelt werden k√∂nnen. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerkl√§rung Ja, ich willige ein und m√∂chte den Inhalt sehen

In diesen Filmen und Serien spielte Abigail Cowen bereits mit

Mit ihrer Rolle als Bloom in "Fate: The Winx Saga" hatte Abigail Cowen zwar ihren großen Durchbruch, doch schon davor spielte sie in einigen bekannten Serien und Filmen mit. Sie spielte unter anderem in der zweiten Staffel (Folge 1 und 3) von "Stranger Things" Vicki Carmichael, eines der Mädchen, die Billy an seinem ersten Tag an der Hawkins High School umschwärmen. Und auch in einer anderen Netflix-Serie war sie zu sehen: "Chilling Adventures of Sabrina". In dieser spielte sie Dorcas, eine mächtige Hexe und eine der drei Weird Sisters, neben Prudence und Agatha. Abigail spielt diese Rolle in insgesamt 26 Episoden der Serie. Außerdem spielte sie im Drama "I Still Believe" an der Seite von KJ Apa.

Abigail Cowen: Kreativer Kopf

Die Schauspielerin ist ein Multi-Talent. Die 24-Jährige (Stand: 16.09.2022) kann nämlich nicht nur richtig gut schauspielern oder ist sportlich, sondern sie kann auch Klavier spielen und singen! Das stellte sie schon das ein oder andere Mal auf ihrem Instagram-Kanal unter Beweis. Doch das ist noch nicht alles, denn in ihrer Freizeit zeichnet Abigail auch gerne – und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen! Sie ist einfach eine wirklich kreative und künstlerisch begabte Person.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erz√§hlen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgew√§hlt und an dieser Stelle im Artikel erg√§nzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, ben√∂tigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtm√§√üigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unber√ľhrt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten √ľbermittelt werden k√∂nnen. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerkl√§rung Ja, ich willige ein und m√∂chte den Inhalt sehen

Abigail Cowen: Sie wollte DIESE Rolle nicht

Die Rolle der Bloom in "Fate: The Winx Saga" ist Abigails bisher größtes Projekt, aber wie sie kürzlich verriet, wollte sie die Rolle kurz vor ihrer Audition nicht mal mehr so unbedingt: "Ich habe das Projekt schon fast aufgegeben. Bevor ich den Raum betreten habe, habe ich mir gesagt: 'Ich brauche es nicht. Ich will es nicht. Es ist mir egal.'" Doch sie fügt nach dieser Aussage noch schnell hinzu: "Obwohl ich es wirklich wollte." Wieso sie sich dann genau das Gegenteil eingeredet hat? Umgekehrte Psychologie ist eine der Techniken der Schauspielerin, um sich während des Castings zu beruhigend. Scheint ihr auch geholfen zu haben, denn am Ende bekam sie die Rolle und wir könnten uns keine bessere Darstellerin für Bloom vorstellen!

Abigail Cowen: Sie hatte eine harte Schul-Zeit

Eines der auffälligsten Merkmale von Abigail sind definitiv ihre von Natur aus roten Haaren. In der Mittel- und High School wurde sie aber wegen ihrer Haarfarbe ziemlich schlimm gemobbt: "Ich wurde in der Mittelschule sehr schikaniert, weil ich rote Haare hatte. Es waren einfach brutale Sachen, die im Internet geschrieben wurden. Das war zu der Zeit, als Gruppenchats im Internet gerade erst aufkamen. Ich glaube, es war über Gmail. Alle Kinder meiner Schule machten mit und sprachen über etwas, das mich von anderen unterschied – meine Haare. Ich war wahrscheinlich der einzige Rotschopf in meiner Schule", erzählt die Schauspielerin. Dieses Erlebnis war für die junge Abigail sehr traumatisch, weil sie unbedingt so sein wollte, wie die anderen. Glücklicherweise hat sie das alles mittlerweile gut verarbeitet und gelernt, sich selbst zu lieben und zu akzeptieren. 🥰

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erz√§hlen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgew√§hlt und an dieser Stelle im Artikel erg√§nzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, ben√∂tigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtm√§√üigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unber√ľhrt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten √ľbermittelt werden k√∂nnen. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerkl√§rung Ja, ich willige ein und m√∂chte den Inhalt sehen

Abigail Cowen ist introvertiert

Stars sind immer extrovertiert und öffnen sich anderen ohne Probleme? Falsch! Bestes Beispiel ist Abigail. Sie ist ein introvertierter Mensch und im Showbusiness kann dies besonders anstrengend sein, denn der Umgang mit Menschen raubt Introvertierten die Energie, sodass sie sich erschöpft fühlen. Abigail verarbeitet ihre Eindrücke und Gefühle in Therapie – und sie steht offen dazu, denn Therapie ist nichts, wofür man sich schämen sollte! "Eine Therapie ist wirklich wunderbar – ich bin ganz und gar für eine Therapie. Ich denke, wir müssen sie mehr normalisieren, die Menschen zum Reden bringen, sie mit ihren Gefühlen und ihrer Vergangenheit in Kontakt bringen und ihnen klarmachen, warum bestimmte Menschen Dinge tun und warum man sich auf eine bestimmte Weise fühlt. Das war auch für mich lebensverändernd", erklärt Abigail in einem Interview.

Beziehungsstatus von Abigail Cowen

Seit 2021 ist Abigail mit ihrem Co-Star Danny Griffin aus "Fate: The Winx Saga" zusammen. Auf Instagram teilen die beiden immer wieder süße Bilder von sich. 🥰

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erz√§hlen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgew√§hlt und an dieser Stelle im Artikel erg√§nzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, ben√∂tigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtm√§√üigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unber√ľhrt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten √ľbermittelt werden k√∂nnen. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerkl√§rung Ja, ich willige ein und m√∂chte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->