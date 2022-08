"365 Tage": Alle Infos zu Teil 4

"365 Tage" Teil 4: Start

Ein vierter Teil zu "365 Tage" ist aktuell noch nicht bestätigt worden. Die Filme basieren auf der gleichnamigen Buchreihe von Blanka Lipińska. Da diese eine Trilogie bleiben wird und sich jeder Film ein Buch zum Vorbild genommen hat, sieht es leider eher schlecht für einen vierten Teil aus. Doch die Erzählung in den Filmen hat sich ab dem zweiten Teil etwas von der Buchvorlage abgewendet. Hinzu kommt, dass der dritte Film mit einem fiesen Cliffhanger endet. Alles Gründe, die für einen weiteren "365 Tage"-Film sprechen! 👀

"365 Tage" Teil 4: Darsteller*innen

In einem möglichen vierten Teil dürfen die drei Hauptdarsteller*innen natürlich nicht fehlen:

Anna-Maria Sieklucka als Laura

Michele Morrone als Massimo und

und Simone Susinna als Nacho

Werden Simone Susinna, Anna-Maria Sieklucka und Michele Morrone für einen vierten Teil von "365 Tage" zurückkehren? Brian Dowling / Getty Image

"365 Tage" Teil 4: Inhalt

Das Ende des dritten Films lässt eine ganz große Frage unbeantwortet: Bleibt Laura bei ihrem Ehemann Massimo oder wird sie sich für Nacho entscheiden? In der letzten Szene fragt Massimo sie: "Bist du zurück, Baby-Girl?" Lauras Antwort bekommen die Zuschauer*innen nicht mehr zu hören. Das unterscheidet sich ganz klar vom Ende des dritten Buches, in dem Lauras Entscheidung ziemlich klar ausfällt. Ein vierter Film könnte also noch auf die offen gelassene Frage aufbauen und sich darum drehen, ob Laura wieder mit Massimo zusammen ist oder nicht und, wie es um ihre Beziehung zu Nacho steht. Dabei dürfen viel Drama, wilde Handlungsstränge und sehr explizite Sexszene natürlich auch nicht fehlen.

