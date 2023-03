UND JETZT KOMMST DU:

Du kannst dir "Disneys Die Schöne und das Biest" exklusiv vor allen anderen bei der Vorab-Premiere am 10. Dezember um 19:30 Uhr im Metronom Theater am CentrO Oberhausen ansehen. BRAVO.de verlost 2x2 Tickets. Die Reisekosten musst du selbst übernehmen. Du willst gewinnen? Dann beantworte folgende Frage: Wer spielt die Rolle des Kerzenleuchters Lumière? So machst du mit: Schick eine E-Mail an gewinnspiel@bravo.de (Betreff: biest, bitte unbedingt angeben!). Nenn uns in deiner Mail deinen vollständigen Namen, deine Postanschrift und dein Alter. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Einsendeschluss ist der 04. Dezember 2005; der Rechtsweg ist ausgeschlossen