217 neue Emojis mit iOS 14.5 Update!

iOS 14.5: Mehr Hauttöne und Gender-Optionen bei den Emojis

Eigentlich gab es im November-Update von iOS 14.2 erst ganz viele neue Emojis, doch jetzt legt Apple schon wieder nach! In einigen Wochen (Frühjahr 2021) sollen die neuen Emojis mit dem iOS 14.5 Update verfügbar sein. Für Pärchen-Emojis gibt es jetzt neue Hautfarben und auch Pärchen mit unterschiedlichen Hauttönen. Außerdem will Apple in Sachen Gender nachlegen. Mit dem neuen Update kann man auch Frauen mit Bärten auswählen. Jetzt könnt ihr euch auf WhatsApp noch besser ausdrücken! Aber es wird auch einige ganz neue und veränderte Emojis geben …

iOS 14.5: Ganz neue Emojis und Veränderungen wegen Corona

Ganz neu im Game sind ein brennendes und ein verbundenes Herz. Außerdem gibt es auch ein ausatmendes Emoji, ein schwindeliges Emoji und ein Gesicht in Wolken. Ziemlich verrückt! Hier erfahrt ihr übrigens, was eure liebsten Emojis wirklich bedeuten. Wegen Corona wurde zudem die Spritze angepasst. Das Blut ist weg und es ist nur noch eine durchsichtige Flüssigkeit zu sehen, damit sie besser zum Thema Impfung passt. Außerdem wurden auch die Kopfhörer geändert, die jetzt aussehen wie die neuen AirPod Max.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

!-->!-->!-->