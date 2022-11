"2 Broke Girls": Das sagt Kat Dennings zu Lindsays Auftritt

Vor vielen Jahren war Lindsay Lohan ein echter Star in Hollywood. Mit 12 Jahren feierte sie ihr Debüt im Kinofilm "Ein Zwilling kommt selten allein". Es folgten Rollen in Movies wie "Freaky Friday – Ein voll verrückter Freitag" oder "Girls Club – Vorsicht bissig!". Doch der Erfolg stieg der heute 27-Jährigen zu Kopf. Sie machte nur noch Party, nahm Drogen - und wir hörten immer weniger von ihr.

Doch jetzt kämpft sich Lindsay zurück ins Showbiz. In der beliebten Serie "2 Broke Girls" übernimmt die Schauspielerin eine Gastrolle neben Kat Dennings und Beth Behrs. Als angehende Braut Claire Guinness bittet sie Max und Caroline, einen Hochzeitskuchen für sie zu backen.

Doch am Set versagt sie kläglich. Das verraten jetzt Blogger, die bei Dreh dabei waren. "Lindsay war wie ein Zugunglück... Du schaust dir die vielen Zusammenstöße an, bevor du merkst, dass du viel bessere Dinge im Leben zu tun hast", schreibt zum Beispiel der Autor vom US-Blog "Crazy Days And Crazy Nights".

"Wir, die Zuschauer, kennen mittlerweile jede einzelne Zeile von Lindsays Text und können sie perfekt wiederholen - weil wir sie so oft hören mussten! Hier gibt es keinen einzigen im Publikum, der den Job nicht besser machen könnte als sie!"

Und es wird noch schlimmer: "Ihre Lippen waren so aufgespritzt, dass sie den Mund gar nicht richtig öffnen konnte. Und wegen des ganzen Botox' hatte sie Probleme, bestimmte Wörter zu betonen."

Oh Mann - dieser Weg zurück auf den TV-Bildschirm ging wohl voll nach hinten los. Wir sind trotzdem gespannt darauf, Lindsay Lohan bald bei "2 Broke Girls" sehen zu können.