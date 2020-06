Bei Komplimenten kann man nicht viel falsch machen? Und ob man das kann! Denn es gibt Unterschiede und die erkennen wir Girls sofort, auch wenn wir manchmal immer noch nicht ganz verstanden haben, wie Jungs in der Liebe ticken. Mädels lieben Komplimente, denn sie vermitteln uns, dass uns jemand schätzt und genau so mag wie wir sind. Sätze wie: "Wow Schatz – du schaust heute echt gut aus" oder "Ich mag deine neue Frisur" – zaubern uns auf der Stelle ein Strahlen ins Gesicht und sorgen für ein Kribbeln im Bauch. Tiefgründige Wertschätzungen, die etwas mit unserem Charakter zu tun haben bleiben Girls aber wesentlich länger im Gedächtnis und zeigen uns das es jemand wirklich ernst mit uns meint! Damit es in Zukunft mit dem Crush klappt, haben wir hier die 13 schönsten Komplimente, über die sich Mädchen wirklich freuen.

Mädels lieben aufmerksame Jungs! Besonders Komplimente über kleine Details lassen Herzen höher schlagen. istockphoto

Über diese 13 Komplimente freuen wir uns Mädchen wirklich

Ich bin stolz auf dich! Ich liebe deinen Humor, du bist wirklich witzig! Bei dir fühle ich mich einfach wohl! Du riechst soooooo gut! Wow – du bist so taff! Ich mag Mädchen die so schlagfertig sind wie du, manchmal machst du mich echt sprachlos! Ich mag deine Handschrift, du kannst so schön schreiben! Mit dir kann man über alles reden – das schätze ich so sehr an dir! Ich finde dich immer sexy 😉 Egal welche Frage ich dir stelle, auf jede findest du deine Antwort! Du bist echt smart. Pferde stehlen? Nicht nur das, du machst echt jeden Scheiß mit, es wird nie langweilig mit Dir! Ich streite mich lieber mit dir, als dass ich dich ignoriere. Meine Eltern lieben dich! Ungeschminkt bist du viel schöner!

