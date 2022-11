10 Tipps: So pflegst du deine Mischhaut strahlend schön!

Ganz gleich, ob Foundation, Puder oder Abdeckstift: Achte auch hier darauf, für welchen Hauttyp das jeweilige Produkt bestimmt ist! Am besten verwendest du spezielle Make-ups für Mischhaut. Diese schaffen es, die trockene Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen und den fettigen Partien ihren Glanz zu nehmen! Auch getönte Tagespflege ist ein guter Kompromiss, den in den meisten Fällen beide Hauttypen super vertragen. Bei extremen Hautunterschieden sollten allerdings wieder zwei verschiedene Produkte auf dem Gesicht aufgetragen werden. Also beispielsweise Puder-Foundation auf den fettigen Hautstellen wie Stirn, Nase und Kinn und flüssige Foundation auf der trockenen Haut rund um Wangen und Augen! Mehr über die verschiedenen Foundation-Arten und Tipps dazu, wie du Foundation richtig aufträgst, erfährst du übrigens hier.

Fettige Hautpartien glänzen im Sommer tagsüber besonders stark. In deine Handtasche gehört deshalb immer ein Puderdöschen oder ein Päckchen Blotting Paper (kosmetische Papierblättchen, die überschüssigen Talg aufsaugen), womit du deinen Teint ruckzuck mattieren kannst! Für weitere Tipps für ein natürlich schönes Sommer-Make-up, bitte hier entlang.