10 Fakten über die "Wildberry Lillet"-Sängerin Nina Chuba

Nina Chuba veröffentlichte erst englischsprachigen Songs. Das war im Jahr 2018. Außerdem war sie in einer Band. Doch der Erfolg blieb aus. 2022 war dann IHR Jahr! So positiv eingestimmt war die Musikerin und Schauspielerin aber nicht immer. "Ja, als ich mit meinen englischen Songs rauskam, hatte ich Zweifelsmomente. Ich wurde nie von Streaming-Anbietern unterstützt – das hat mich so geärgert, und ich bin in ein kleines Loch gefallen", so Nina im BRAVO-Interview. Aber was hat das Ganze verändert? "Das hat sich zum Glück geändert, als ich mit Musik auf Deutsch angefangen habe", fügte sie hinzu.