Einer der besten Tipps gegen Hitze in der Schule ist vermutlich der Handventilator. Wenn ihr keine große Lüftung in der Schule habt, kannst du deinen eigenen mitbringen und in der Schule auf den Tisch stellen. Handventilatoren bekommst du in Elektrofachgeschäften wie Saturn und MediaMarkt, aber auch auf Amazon für ca. 10 €.