Wegen Zayn Malik: Perrie Edwards bricht auf der Bühne zusammen!

Es ist gerade mal wenige Wochen her, dass die Trennung von Zayn Malik und Perrie Edwards bekannt wurde - doch schon jetzt baggert der ehemalige One Direction-Sänger wie wild andere Frauen an. Sein letztes "Opfer": Die britische "Promi Big Brother"-Bewohnerin Chloe Goodman. "Hast du gerade einen Freund?", fragte der schöne Brite über Twitter an. Doch Chloe war geschockt. "Sie wusste, dass sich Zayn gerade erst von Perrie getrennt hat und kann es nicht fassen, dass er gleich weiter nach Frauen schaut", verrät ein Freund.