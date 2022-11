Zärtlichkeit unter Freundinnen!

Das kam ganz einfach so. Ihr habt euch gestreichelt oder geküsst! Jetzt bist du unsicher, was sie über dich denkt und wie du dich verhalten sollst. Wir geben dir Tipps, damit das nicht zum Problem wird!

Ein toller Abend! Ihr habt euch eine DVD angeschaut, viel erzählt und gelacht und plötzlich habt ihr rumgeknutscht und euch gestreichelt. Oder Ihr wolltet einfach mal wissen, wie Zungenküsse schmecken?

Das kann auch mit der besten Freundin super schön sein. Doch jetzt bist du völlig durcheinander. Vielleicht hast du noch nie einen Jungen geküsst, dafür aber deine beste Freundin. Und schon zerbrichst du dir den Kopf darüber, ob du vielleicht lesbisch bist.

Mach dich nicht verrückt! Es kommt oft vor, dass Mädchen ihre ersten sexuellen Erfahrungen mit ihrer besten Freundin machen. Das ist kein Problem, solang du keins draus machst!

Wir sagen dir hier, woher das kommt, wie das mit dem lesbisch sein ist und wie du auch hinterher mit deiner Freundin klarkommst:

Fummeln und Knutschen mit der Freundin . . .

Wie kommt's dazu?

» Beste Freundinnen sind sich oft sehr nah und vertraut. Sie bereden Themen, über die sie vorher noch nie mit jemand anderem gesprochen haben. Zum Beispiel über Liebe, Lust, Sex, Selbstbefriedigung und die Gefühle, die das alles auslöst.

» Sie sind neugierig und vertrauen sich gegenseitig intime Geheimnisse an. Das kann ganz schön aufregend sein.

» Sie vergleichen ihre Körper, beklagen sich gegenseitig über ihre Problemzonen, tauschen Klamotten und wollen wissen, wie sie auf andere wirken. So wird die beste Freundin zur intimen Beraterin.

Für viele Mädchen ist die beste Freundin eine Zeit lang der einzige Mensch, von dem sie sich verstanden fühlen. Da passiert's manchmal einfach, dass sich zwei Mädchen auch körperlich anziehend finden. Manche probieren dann einfach aus wie's ist, mit der besten Freundin rumzuknutschen.

Andere finden's auch spannend, sich gegenseitig an den Brüsten oder der Scheide zu streicheln. Wenn das für beide okay ist, spricht nichts dagegen. Auch dann nicht, wenn du eigentlich auf Jungs stehst. Denn: Sobald du dich in einen Jungen verknallst, werden Girls für dich sexuell wieder uninteressant.

Bin ich deshalb lesbisch?

Gut zu wissen: Wer mit der besten Freundin knutscht, muss deshalb nicht lesbisch sein. Ob du es bist oder nicht, stellt sich meistens erst mit der Zeit heraus. Du merkst es vor allem daran, dass Jungen in deinen Gedanken und sexuellen Fantasien einfach keine Rolle spielen. Übrigens: Manche Girls stehen auf Jungen und auf Mädchen. Das nennt man auch "bisexuell". Auch das ist normal und kein Problem, solang es für dich okay ist.

Danach: Wie rede ich mit ihr drüber?

Manche Mädchen schämen sich hinterher dafür, wenn sie mit der besten Freundin rumgeknutscht haben. Wenn es dir mal so geht, rede mit deiner Freundin darüber. Denn oft tauchen Fragen auf, die die Freundschaft belasten, wenn ihr sie nicht klärt.

Zum Beispiel: Will sie mehr von mir? Ist sie lesbisch? Wie sag ich ihr, dass ich das nicht mehr will? Was denkt sie jetzt von mir? . . . Eine richtige Freundschaft hält aus, wenn über solche Fragen offen gesprochen wird. Es kann sogar sein, dass ihr hinterher beide erleichtert seid.

Wenn es dir schwer fällt, mit deiner Freundin zu reden, dann denk daran: Du hast ihr schon so viel anvertraut ohne dass sie dich dafür verurteilt hat. Warum sollte das diesmal anders sein?

