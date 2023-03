Zac Efron: neue Freundin?

Hand in Hand und eng vertraut zeigte sich der einstige "[search]High School Musical[/search]-Star Zac Efron diese Woche mit einer hübschen Blondine im Big Apple. Hat er etwa eine neue Freundin?

Nein, der Exfreund von [search]Vanessa Hudgens[/search] ist nach wie vor Single und steht nur für einen neuen Film vor der Kamera. Die hübsche Dame an seiner Seite ist die 23-Jährige Imogen Poots. Gemeinsam sind die beiden Schauspieler in der romantischen Komödie "Are We Officially Dating?" zu sehen.

Der Film dreht sich um drei New Yorker Junggesellen, die einen Pakt abschließen: Sie wollen ihr Leben in vollen Zügen genießen und unbedingt Single bleiben. Aber wie es das Schicksal will, gerät [search]Zac Efrons[/search] Charakter in eine Zwickmühle als er ein attraktives Mädchen, gespielt von Imogen Poots, kennenlernt.