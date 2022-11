YouTube Secret Talents 2011

Die Cousins Benjamin und Josua aka ElephantSlackliner sind immer "on Line", denn sie sind passionierte Slackliner. Die Slackline ist ein zwischen 25 und 50 Millimeter breites Band, auf dem die Jungs aus Korb bei Stuttgart akrobatische Kunststücke vorführen. In ihrem unglaublichen Bewerbungsvideo bezeichnen sie ihre Kunst ganz einfach als "City Slack". Benjamin hat mit 14 Jahren mit dem Slacklinen angefangen, nachdem er mit seinem Cousin im Internet Videos davon gesehen hatte. "Uns hat sofort fasziniert, was man auf so einem bis dahin unbekannten Band alles anstellen kann. Daraufhin haben wir uns rasch einen Spanngurt beim Baumarkt gekauft, auf dem wir unsere ersten Versuche starteten. Als wir merkten, dass es nicht unmöglich ist, kauften wir uns ein paar Wochen später unsere erste richtige Slackline.” Josua gesteht: "Inzwischen bin ich abhängig von der Slackline". Mit viel Begeisterung und Spaß trainieren die beiden jeden Tag an ihrer Balance und lernen immer neue, faszinierende Tricks.