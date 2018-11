Wir lieben den neuen Trailer zu König der Löwen!

Der erste Trailer zur Neuverfilmung von "Der König der Löwen" ist draußen und wir sind schon völlig aus dem Häuschen.

"Der König der Löwen": Kindheitserinnerungen

Unsere Kindheitserinnerungen werden durch die Neuverfilmung von "Der König der Löwen" geweckt. Wisst ihr noch, als ihr das erste Mal den Disney-Film "Der König der Löwen" gesehen habt? Heute Morgen haben wir uns in der Redaktion den Trailer zur Neuverfilmung angesehen und waren verzaubert. Auf einmal kamen all die wunderbaren Erinnerung aus der Kindheit zurück, die wir mit dem Zeichentrickfilm verbinden. Laura erinnert sich noch ganz genau an ihr erstes Mal "Der König der Löwen": "Es war einer der ersten Filme, den ich als kleines Mädchen gesehen habe. 'König der Löwen' war wie Liebe auf den ersten Blick. Ich hatte alle Filme als DVD und natürlich auch Simba und Nala als Plüschtier – meine absoluten Lieblinge. Bis heute fasziniert mich die Geschichte dahinter so sehr, dass ich mir letztes Jahr sogar das Musical dazu angeschaut habe und sobald ich die Titelmusik höre, bekomme ich jedes Mal Gänsehaut."

Auch Chiara kommt gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus: "Mit fünf Jahren habe ich zum ersten Mal 'König der Löwen' gesehen und seither sind mir jedes Mal die Tränen über die Wangen gekullert, wenn Simba sich in die Arme seines sterbenden Papas legt. Mir hat es Angst gemacht, dass er plötzlich auf sich alleine gestellt war. Jedoch hat er alle Hürden gemeistert und ist am Ende als König zurückgekehrt. Ich glaube, dass der Film eine wichtige Message hat, die auch die Kleinsten schon verstehen, lass dich nicht unterkriegen, geh deinen Weg und sei im Herzen gut, dann kannst du alles erreichen, was du willst." Caro verfolgt der Film bereits ein Leben lang: "Als ich 'König der Löwen' zum ersten Mal gesehen habe, war ich ungefähr fünf Jahre alt. Die Geschichte hat mich schon immer fasziniert! Als Mufasa im Film stirbt, habe ich gelernt, dass man immer vorsichtig sein muss, wem man im Leben vertraut." Anhand von Caros Kindheitserinnerung merkt man, dass dieser Disney-Film uns auch einiges fürs Leben mitgegeben hat.

"Der König der Löwen": Erster Trailer

1994 erschien "Der König der Löwen" zum ersten Mal und ist bis heute der erfolgreichste Zeichentrickfilm weltweit. 1998 folgte "Der König der Löwen 2 – Simbas Königreich" und 2004 "Der König der Löwen 3 – Hakuna Matata". Seither warten wir sehnsüchtig auf eine Fortsetzung. Mit dem Remake haben uns nun die Macher des Films eine Riesenfreude bereitet. Passend zum 25. Geburtstag des ersten Teils kommt die Neuverfilmung am 18. Juli 2019 in die deutschen Kinos. Der erste offizielle Trailer sieht schon sehr vielversprechend aus.

"Der König der Löwen": Mega Stars als Synchronsprecher

In der Originalsprache der Neuverfilmung von "Der König der Löwen" sind einige US-Stars zu hören. Rapper Donald Glover leiht Simba seine Stimme während Simbas Vater Mufasa von Schauspieler James Earl Jones synchronisiert wird. Keine geringere als Sängerin Beyoncé leiht Nala ihre wundervolle Stimme und Schauspieler Chiwetel Ejiofor wird als Bösewicht Scar zu hören sein. Wer wäre für Erdmännchen Timon und Warzenschwein Pumbaa besser geeignet als die Komiker Billy Eichner und Seth Rogen. Der Film kann nur zum Kassenschlager werden.

