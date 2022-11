Willow Smith: Im Bett mit einem 20-Jährigen

Jetzt hat sich Willows Mutter Jada Pinkett Smith erstmals zu Wort gemeldet. Am Flughafen von Los Angeles wurde sie von den wartenden Fotografen zum Bild gefragt. Doch anstatt auszurasten, nimmt die 42-Jährige ihre Tochter in Schutz. "An dem Bild oder der Situation war nichts Sexuelles. Ihr projiziert euren Müll darauf und benehmt euch wie heimliche Pädophile und das ist nicht cool", sagt Jada.