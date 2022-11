Wie werd ich meine Angst vorm ersten Mal los?

Cindymausi15: Ich habe schon öfters sexuellen Kontakt gehabt.Aber immer kurz bevor ich vor meinem ersten Mal stehe, hab ich fürchterliche Angst und mein Herz rast wie wild. Ich will es ja selber aber irgenwie verklemmt sich dann alles. Könnt ihr mir helfen? Ich weiß nicht mehr weiter!

Dr.-Sommer-Team: Wenn du immer wieder einen Rückzieher machst, liegt die Vermutung nah, dass du zum Sex doch noch nicht so bereit bist wie du glaubst.

» Angst als Spätzünder zu gelten?

Klar, dein Kopf sagt: "Ich will!" Vielleicht denkst du ja, dass es für eine 15-Jährige endlich mal Zeit wird, ihr erstes Mal zu erleben. Obwohl du spürst, dass du eigentlich noch nicht zum Sex bereit bist. Aber einige deiner Freundinnen schwärmen schon von ihren sexuellen Erfahrungen und du willst da mithalten.

» Angst zu versagen?

Oder du hast wirklich Lust drauf, traust dich aber nicht, weil du Angst hast, zu versagen oder dich zu blamieren. Manche Mädchen glauben ja, dass sie von Anfang an alles perfekt machen müssen und vergessen, dass man Sex auch erst üben muss.

» Angst vor Schmerzen?

Kann auch sein du befürchtest, dass du beim ersten Sex Schmerzen hast. Das kommt ja häufig vor, wenn ein Mädchen beim Ersten Mal aus Angst oder Unsicherheit verkrampft ist.

» Lust auf Sex und Liebe?

Und manche Mädchen machen auch einen Rückzieher, wenn ihnen klar wird, dass sie ihr Erstes Mal eigentlich mit einem liebevollen Freund erleben wollen und nicht mit einem x-beliebigen Typen, einfach nur so just for fun.

So - oder so ähnlich - geht's vielen Girls vor ihrem ersten Mal. Erkennst du da was von dir wieder? Doch ganz egal, was davon auf dich zutrifft! Lass dich nicht verunsichern! Es ist völlig okay, wenn du einen Rückzieher machst. Du allein entscheidest, wann der richtige Zeitpunkt ist, mit einem Jungen zu schlafen.

