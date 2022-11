Wie weit steht eine Erektion ab?

Dustin, 14: Wenn ich einen steifen Penis habe, liegt er nicht am Bauch an, wie bei meinen Freunden. Ich das normal, oder muss ich mir Sorgen machen?

Dr.-Sommer-Team: Das ist bei jedem Jungen anders.

Lieber Dustin,

wenn Dein Penis steif wird und Du auch sonst das Gefühl hast, dass er alles in Deinem Sinne macht, kannst Du beruhigt sein. Denn der Winkel, in dem der Penis bei einer Erektion vom Körper absteht, ist bei jedem Jungen anders. Bei einigen Jungen liegt er am Bauch an, bei anderen steht er eher nach vorne. Aber auch eine leichte Neigung nach rechts oder links ist möglich. Wenn Dein bestes Stück nicht am Bauch anliegt, sondern etwas nach vorn zeigt, ist das also normal. Eine Möglichkeit von vielen. Und beim Sex spielt der Erektionswinkel keine große Rolle, solange Dein Penis richtig steif wird. Und das tut er ja. Also gibt es keinen Grund zur Sorge.

Dein Dr. Sommer-Team

