Wie schnell wachsen die Schamhaare nach?

Marcel, 14: Neulich habe ich mir zum ersten Mal die Schamhaare rasiert und bin überhaupt nicht glücklich damit. Wie lange dauert es denn, bis die Haare wieder in voller Pracht nachgewachsen sind? Das sieht so glatt echt blöd aus.

Dr.-Sommer-Team: In vier Wochen ist alles wieder bewachsen

Hallo Marcel,

Du bist nicht der einzige, der sich mit Haaren im Intimbereich lieber leiden mag. Laut der großen Dr.-Sommer-Studie sehen das sechs von zehn Jungen genau so wie Du und lassen deshalb die Finger vom Rasierer. Nun hast Du es ein Mal ausprobiert und bist mit dem Ergebnis unzufrieden. Das ist kein Grund zur Panik. Denn sie Schamhaare wachsen schnell wieder nach. Etwas weniger als einen Zentimeter im Monat sprießen sie ähnlich schnell wie die Kopfhaare - nur kräuseliger, deshalb dauert es etwas länger. Aber schon in etwa einem Monat wird alles wieder so weit nachgewachsen sein, dass Du Dich wieder wohl fühlst.

Dein Dr.-Sommer-Team

