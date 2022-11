Wie sag ich, dass ich sie/ihn liebe?

Wenn du deinen Schwarm schon ganz gut kennst!

Du hast dich in jemanden verliebt, den du schon länger kennst. Vielleicht in den Bruder deiner besten Freundin, in ein Mädchen aus deiner Klasse oder jemanden aus deiner Clique. Dann kannst du vielleicht schon einschätzen, ob dich der/die andere auch ganz gut leiden kann. Das macht es etwas leichter, seinem Schwarm seine Liebe zu gestehen.

Wichtig dabei: Fall nicht gleich mit der Tür ins Haus so nach dem Motto: "Ich liebe dich! Willst du mit mir gehen?" Auf solche überfallartigen Liebeserklärungen bekommst du meistens einen Korb. Es sei denn, dem anderen geht's genauso wie dir.

Probier's doch mal so: Richte es so ein, dass du deinen Schwarm alleine triffst. Lad ihn zum Beispiel ganz direkt auf ein Eis ein oder frag ihn, ob er dir nach der Schule mal was in Mathe erklären kann. Du kannst ruhig einen Vorwand erfinden, um ihn mal unter vier Augen zu sprechen. Sitzt er dir dann gegenüber, red nicht lang drumrum.

Sag zum Beispiel: "Ich wollte mal mit dir allein reden, weil ich dir was sagen will. Wir kennen uns ja schon ne Weile und letzter Zeit gehst du mir irgendwie nicht mehr aus dem Kopf. Ich freu mich immer drauf, dich zu sehen. Naja, ich find dich einfach toll. Du bist supernett, lachst immer so süß, siehst hammer aus und mit dir kann man einfach gut reden . . . und da hab ich mich einfach in dich verliebt! Mir ist wichtig, dass du das weißt . . ."

Erwarte jetzt nicht gleich, dass der andere sagt: "Super, mir geht's genauso!" Aber wenn er/sie auch Gefühle für dich hat, dann ist das bestimmt der Startschuss für ne Beziehung.

Kann auch sein, dass dein Schwarm so was sagt wie: "Du ich find dich ja ganz lieb aber mehr als Freundschaft ist nicht drin!" Klar, das ist dann schade für dich. Aber wenigstens weißt du dann, woran du bist und machst dir keine falschen Hoffnungen.

Tipp: Wenn du dich nicht traust, deinem Schwarm persönlich zu sagen, dass du dich in ihn verliebt hast, dann schreib ihm einen Brief oder eine Mail und bitte ihn, dir darauf zu antworten. Aber lass ihm die Zeit, wenigstens mal drüber zu schlafen, bevor er was dazu sagt oder zurückschreibt.

