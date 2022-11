Wie nehme ich Kontakt zu meinem Schwarm auf?

Michelle, 13: Ich bin in einen Jungen aus der achten Klasse verknallt. Jetzt weiß ich nicht, wie ich Kontakt zu ihm aufnehmen soll. Was kann ich nur tun?

Dr.-Sommer-Team: Mach Dich bemerkbar!

Liebe Michelle,

was Dich gerade beschäftigt, ist sehr aufregend. Wer das schon mal erlebt hat, weiß, wie knifflig die Sache Dir gerade erscheinen mag. Denn sicher denkst Du schon seit Tagen mit Herzklopfen über die Lösung nach, versuchst ihm zu begegnen und besonders toll für ihn auszusehen, falls Du ihn auf dem Schulhof triffst. Oder? Und das ist ein guter Anfang. Doch damit Du nicht länger auf eine Zufallsbegegnung hoffen musst, ist etwas mehr Initiative von Dir gefragt. Er darf ruhig merken, dass Du speziell an ihm interessiert bist. Ein kurzes "Hi" oder "Hallo" von Dir, wenn Du an ihm vorbei gehst, ist der erste Schritt in diese Richtung. Lächle ihn immer mal wieder an, wenn Du in seiner Nähe bist. Vielleicht ist Dir das etwas peinlich, aber ganz ohne mutige Aktionen geht es eben meist nicht. Weißt Du, wann er mal am Bus steht oder vielleicht allein nach der Schule nach Hause geht? Das könnte für Dich die Gelegenheit sein ihn anzusprechen.

Überlege Dir eine gute Frage, die Du ihm stellen kannst. Bitte ihn um Hilfe oder frage ihn, ob er einen Tipp oder Rat für Dich hat. Ein paar Beispiele: "Kannst Du mir bitte mal meine Trinkflasche aufmachen. Die ist so fest zugedreht." Oder: "Du bist doch eine Klasse höher. Kannst Du mir vielleicht diese Aufgabe erklären. In meiner Klasse hat das keiner kapiert." Vielleicht auch: "Ich kann mich nicht entscheiden, welche Fremdsprache/Sportart ich wählen soll. Hast Du einen Tipp für mich. Du musstest Dich doch schon entscheiden." Merkst Du, dass das ganz normale Fragen sind, die Dir nicht peinlich zu sein brauchen? Und sie helfen, in ein erstes kurzes Gespräch einzusteigen. Da er ja sicher nicht auf den Kopf gefallen ist, wird er schon bald bemerken, dass Du ihn nicht aus Zufall befragt hast. Was daraus entsteht, bleibt spannend. Wir drücken die Daumen.

Dein Sommer-Team

Mehr Infos:

