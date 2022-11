Wie lang Sperma in der Scheide überlebt...

...und an welchen Tagen Du deswegen verhüten solltest, erfährst Du hier!

Verhütung vergessen oder Kondompanne erlebt? In dieser Situation will jeder genau wissen, wie die Chancen stehen, dass das Mädchen hoffentlich trotzdem nicht schwanger wird. Deshalb erreichen das Dr.-Sommer-Team immer wieder Fragen zur Überlebensdauer von Sperma.

Fakt ist: Samenzellen können bis zu sechs Tage in der Scheide überleben. Denn in der feucht-warmen Umgebung der Scheide finden sie optimale Überlebensbedingungen vor. Das heißt also, dass Sex ohne Verhütung nicht nur an dem einen Tag des Geschlechtsverkehrs zu einer ungewollten Schwangerschaft führen kann. Nein! Sie Samenzellen warten bis zu sechs Tage im Körper des Mädchens darauf, dass sie ein in dieser Zeit heranreifendes Ei befruchten können.

Eine Befruchtung ist zwar nicht an jedem Tag möglich. Nur dann, wenn Samenzellen auf ein befruchtungsfähiges Ei treffen. Aber wann genau das Ei so weit heran gereift ist, dass es befruchtet werden kann, können Mädchen nie genau wissen. Deshalb kann ungeschützter Sex theoretisch zu jedem Zeitpunkt zu einer Schwangerschaft führen.

Wenn Dir das passiert ist, kümmere Dich - zusammen mit Deinem Schatz - um die Pille danach. Denn sie kann auch noch nach ungeschütztem Geschlechtsverkehr eine ungewollte Schwangerschaft verhindern. Mehr Infos dazu findest Du hier.

