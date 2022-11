Wie krieg ich endlich einen Freund?

Unzufriedenheit: So verbesserst du deine Ausstrahlung!

Wenn sich zwei Menschen begegnen entscheidet sich schon in den ersten Sekunden, ob sie sich sympathisch finden oder nicht. Das liegt daran, dass die meisten von uns gelernt haben, blitzschnell eine Vielzahl von Signalen, die ein anderer Mensch aussendet, wahrzunehmen und zu deuten.

Neben Äußerlichkeiten wie dem Aussehen oder der Kleidung bestimmen vor allem individuelle Eigenschaften, wie z.B. Mimik, Gesten, die Art zu sprechen oder das Verhalten anderen gegenüber, ob jemand eher eine angenehme oder unangenehme Ausstrahlung hat.

Natürlich kommt es dabei auch auf die Einstellung des Betrachters an. Denn ob jemand einen Anderen "nett" oder "unerträglich" findet ist oft eine persönliche Geschmacksfrage.

Das kannst du tun:

» Lern dich selbst zu mögen! Denn: Wenn man sich selbst nicht leiden kann, wie sollen das dann andere tun? Also hör auf mit dir zu hadern. Du bist nun mal wie du bist. Je relaxter du deinen vermeintlichen Fehlern gegenüberstehst, um so eher werden sie auch von anderen toleriert.

» Eine positive Ausstrahlung ist der Schlüssel zu deiner Liebesbeziehung! Deshalb: Mach dir klar, was du ausstrahlst! Denn bevor du deine Ausstrahlung verändern kannst, musst du sie kennen.

Interessiert dich das? Dann stell dich vor einen Spiegel und schau dich aufmerksam an. Bring dich selbst zum Lachen, sei mal ernst, mal traurig und beobachte, wie sich dein Gesicht dabei verändert. Betrachte auch deine Körperhaltung. Lässt du z.B. den Kopf hängen oder die Schultern? Das strahlt wenig Selbstbewusstsein aus. Dann richte dich mal auf, nimm den Kopf nach oben und spür, wie sich schon dadurch dein Körpergefühl und damit auch deine Ausstrahlung positiv verändert. Du wirst sehen: Eine positive Ausstrahlung macht dich attraktiv für andere.

» Entspann dich! Denn wer sich alles zu Herzen nimmt und bei jedem Problem gleich die Krise kriegt, der führt ein stressiges Leben. Und das sieht man ihm natürlich an. Aber wer möchte sich schon gern mit jemandem abgeben, der ständig unter Strom steht? Also üb dich in Gelassenheit und Toleranz. Dann hast du die Sympathien auf deiner Seite und findest viel leichter Freunde.

