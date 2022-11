Wie groß sollte ein Hoden sein?

Dr.-Sommer-Team: Dafür gibt es keine feste Regel!

Lieber Bjarne,

ein Hodensack kann sich von der Größe her sehr verändern: Je nach Temperatur oder Grad der sexuellen Erregung kann er lang runterhängen oder fast ganz am Körper anliegen. Diese Wandlungsfähigkeit wurde von der Natur so eingerichtet, um die empfindlichen Hoden zu schützen und die optimale Temperatur für die Samenflüssigkeit zu erhalten. Auch die Penisgröße kann im schlaffen Zustand von Junge zu Junge sehr verschieden sein. Er kann im schlaffen Zustand kurz oder lang aussehen, und bei einer Erektion wenig aber auch viel größer werden. Daher kann auch das Größenverhältnis von Penis zu Hodensack sehr unterschiedlich sein – bei ein und derselben Person in unterschiedlichen Situationen.

Es wäre also keine sinnvolle Orientierung für Dich, wenn wir hier Zentimeterangaben machen würden. Wir haben allerdings in unserer Penis-Galerie eine Sammlung von sehr unterschiedlichen Fotos männlicher Geschlechtsteile zusammengestellt. Wenn Du sie Dir anschaust, wirst Du sehen, wie verschieden Jungen gebaut sein kann. Solltest Du unsicher sein, ob bei Dir der Hodensack und die Penisgröße normal sind, kannst Du Deinen Kinder- und Jugendarzt oder einen Urologen fragen.

Dein Dr.-Sommer-Team

