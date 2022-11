Wie check ich, ob ein Kondom in Ordnung ist?

ScooterFreak: Ich kann meine Freundin nur jedes 2. Wochenende sehen und wenn wir uns dann sehen, dann schlafen wir auch meistens miteinander. Also ich kauf vorher immer eine große Packung Kondome und die dann übrig geblieben sind tu ich in ne Kiste und dann innen Schrank. Nur ich hab irgendwie immer Angst, dass die dann immer beim nächsten Mal nicht mehr in Ordnung sind. Kann ich irgendwie fühlen oder sehen, ob die noch in Ordnung sind? Weil sonst kauf ich immer wieder einfach ne neue Packung und schmeiß die alten weg.

Dr.-Sommer-Team: Egal, ob du Kondome neu gekauft hast oder ob sie aus deiner Vorratskiste stammen: Direkt vor dem Gebrauch solltest du immer den Finger-Druck-Test machen, um zu checken, ob sie okay sind.

Vor dem Gebrauch: Mach den Finger-Druck-Test!

So geht's: Leg die Folie mit dem eingeschweißten Kondom zwischen Daumen und Zeige-/Mittelfinger und drück leicht drauf. Spürst du den Luftwiderstand, dann ist die Packung noch luftdicht verschlossen. Nur solche Kondome sind okay.

Spürst du keinen Luftwiderstand, ist die Packung nicht mehr luftdicht verschlossen. Vielleicht, weil jemand an der Verpackung rumgemacht hat oder - was extrem selten vorkommt - weil das Kondom nicht korrekt eingeschweißt wurde. Dann wirf das Kondom weg und benutz ein neues. Denn an der Luft verlieren Kondome mit der Zeit an Reißfestigkeit und sind dann nicht mehr sicher.

Bist du trotzdem noch unsicher, kannst du auch nach dem Benutzen noch einen Sicherheitstest machen um zu testen, ob das Kondom auch dicht war oder ob der Gummi durch die Belastung beim Liebesspiel nicht mikrofeine Löcher bekommen hat. Die können zum Beispiel bei Überdehnung des Gummis entstehen und sind mit bloßem Auge nicht zu erkennen.

Nach dem Gebrauch: Mach den Sicherheitstest!

So geht's: Puste dazu nach dem Sex den gebrauchten Gummi (nie vor dem Sex!) etwas auf, mach einen Knoten rein und lass ihn ein paar Minuten liegen. Verliert er keine Luft? Prima! Dann ist er dicht und es konnten auch keine Samenzellen in die Scheide gelangen.

Ist das aufgeblasene Kondom aber spürbar kleiner geworden, dann sind irgendwo winzige Löcher drin und ihr riskiert eine ungewollte Schwangerschaft.

Aber keine Panik! Für solche Notfälle gibt's ja immer noch die Pille Danach! Mit ihr kann eine Frau noch bis zu 72 Stunden nach einem Verhütungsunfall noch nachträglich eine Schwangerschaft verhindern.

Zurück zum Artikel . . .

Mehr Dr.-Sommer-Infos zu Kondomen:

» Penis-Messaktion: Alle Ergebnisse im Überblick!

» Mit Fotos: So sitzen Kondome richtig!

» Welche Kondom-Breite brauchst du? Miss nach!

[old:bcnode:60215]» Was tun, wenn kein Kondom richtig passt? Tipps![/old]

-------------------------------------------------------------------------------------

» Sag deine Meinung dazu gleich hier im Forum!

Oder per Mail an: kondom@bravo.de

-------------------------------------------------------------------------------------