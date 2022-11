Wie bringe ich meine Eltern wieder zusammen?

Jasmin, 15: Mein Vater ist ausgezogen, weil meine Eltern sich ständig streiten. Dann zieht er immer mal wieder ein und wieder aus. Momentan ist er ausgezogen, kommt aber nach der Arbeit zu uns zum Essen. Er kann sich einfach nicht entscheiden. Das macht mich so traurig. Wie kann ich meine Eltern wieder zusammen bringen?

Dr.-Sommer-Team: Das kann ein Kind nicht erreichen! Das müssen die Erwachsenen selber wollen!

Liebe Jasmin,

Du hast Deine Eltern beide lieb. Klar, dass Du sie dann auch gern beide jeden Tag um Dich hättest. Doch Deinem Vater scheint es nicht so leicht zu fallen, sich hundertprozentig dafür zu entscheiden, bei Euch zu wohnen. Das wird aber in erster Linie an der Beziehung zu Deiner Mutter liegen und nicht an Dir. Denn ausgezogen ist Dein Vater schließlich vor einiger Zeit, weil es zwischen ihm und ihr nicht funktioniert hat.

Mit jedem Auszug oder Abschied macht er Dich jetzt traurig und mit seinen täglichen Besuchen zum Essen nährt er jedes Mal Deine Hoffnung, dass Ihr doch noch wieder als glückliche Familie zusammen leben werdet. Das ist für Dich eine große Belastung, was ihm vermutlich gar nicht klar ist. Deshalb sag ihm, wie traurig Du darüber bist und wie sehr Du ihn vermisst.

Sich wieder zusammen bringen können Deine Eltern jedoch nur selber – wenn sie es wollen. Denn es geht um die Beziehung der Erwachsenen, die sich ändern muss, damit Dir in Zukunft dieses ständige Hin und Her erspart bleibt. Aber ein Kind kann "bei aller Liebe" die Beziehung seiner Eltern nicht retten.

Doch Du kannst hoffen oder beten und den beiden von Deinen Gefühlen erzählen. Ob Dein Wunsch dadurch in Erfüllung geht, kann Dir niemand sagen. Aber wenn Du ihn aussprichst, erfahren schon mal die richtigen Personen davon. Das ist ein Anfang.

Dein Dr.-Sommer-Team

Mehr Infos:

