Wenn der Freund eifersüchtig ist. . .

Ein bisschen Eifersucht finden die meisten ganz okay. Aber was, wenn es wirklich anstrengend wird? Wir geben Dir Tipps, wie Du damit umgehen kannst. . .

Menschen, die sehr eifersüchtig sind, haben meistens ein geringes Selbstwertgefühl. Sie können nicht glauben, dass sie um ihrer selbst Willen geliebt werden. Deshalb wird alles, was der Partner tut, als Bedrohung empfunden. Auch wenn es aus deiner Sicht gar keinen Grund dazu gibt.

Wenn Eifersucht in Deiner Beziehung an der Tagesordnung ist, dann ist das schon der Anfang vom Ende. Das Tragische an krankhafter Eifersucht ist: Es passiert genau das, was man mit aller Macht vermeiden will: Man vertreibt den geliebten Partner!

Das kannst Du tun:

» Lass Dich von Deinem Freund nicht terrorisieren! Das heißt: Lass Dir nicht ständig Schuldgefühle einreden, dass Du was falsch gemacht hast!

» Lass Dir nichts verbieten, was Dir wichtig ist!

» Lass Dich nicht dazu bringen, ständig nur um sein Wohl bemüht zu sein!

» Setz ihm klare Grenzen!

Sag zum Beispiel: "Ich liebe dich, aber ich lass mir von dir nicht verbieten, mich mit Freunden zu treffen. Entweder du akzeptierst das oder ich trenn mich von dir!"

Geh mit anderen Situationen, die Dir wichtig sind, ähnlich klar um! Klingt zwar hart, ist aber die einzige Möglichkeit sehr eifersüchtige Menschen in ihre Schranken zu weisen.

Außerdem: Besteh drauf, dass sich Dein Freund wegen seiner Eifersucht Hilfe holt. Zum Beispiel bei einer psychologischen Beratungsstelle. Mach ihm klar: Nur wenn er sich helfen lässt, hat eure Beziehung eine Chance.

Was Du lassen solltest: Wenn Dein Freund extrem eifersüchtig ist bedeutet das immer: "Du bist nicht so, wie ich dich haben will!" Versuch deshalb nicht, Dich und Dein Verhalten ständig so zu ändern, dass Du ihm keinen Grund mehr zur Eifersucht gibst. Das funktioniert so nicht. Sehr eifersüchtige Menschen finden nämlich immer neue Gründe, ihren Partnern das Leben zur Hölle zu machen.

