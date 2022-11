Welthungerhilfe: Warum haben so viele Menschen zu wenig zu essen?

Viele der Landwirtschaftsbetriebe in Deutschland und in anderen EU-Ländern können sich nur halten, weil sie Geld von der Europäischen Union (EU) erhalten. Dadurch können sie es sich leisten viele Lebensmittel zu produzieren. Weil diese ganzen Lebensmittel aber in Deutschland gar nicht gebraucht werden, werden die Überproduktionen in Entwicklungsländer verkauft.

Zwei Beispiele: Geflügelbauern in Deutschland produzieren 25 Prozent zu viel Fleisch für Deutschland und verkaufen dieses dann nach Afrika. Oder Milchbauern, die Milchpulver aus der übrigen Milch herstellen, um dieses ebenfalls in Afrika zu verkaufen. Beide Produkte werden dann so günstig in Afrika verkauft, dass niemand mehr bei den lokalen Bauern seine Lebensmittel kauft. So wird den Bauern vor Ort ihre Lebensgrundlage weggenommen!

Eine mögliche Lösung wäre es, einen großen Teil der Fördergelder für EU-Bauern zu streichen. Dann würden aber viele kleine, deutsche Bauernfamilien sich ihren Hof und ihre Produktion nicht mehr leisten können und ihren Betrieb einstellen müssen.

Brasilien und Indien gehören zu den Ländern, in denen die meisten Leute hungern müssen. Doch verkaufen beide Länder den größten Teil ihrer Getreide-Ernten ins Ausland. Das Getreide landet dann in den Futtertrögen der Tiere zur Fleischproduktion.

Die vielen Tiere, die für die Fleischproduktion gehalten werden, produzieren so viel Methan, dass die Klimaerwärmung begünstigt. Diese führt zum Teil auch dazu, dass es zu vielen Dürren kommt und so viele Ernten zerstört werden. Es ist ein Teufelskreis.