Welche Unterwäsche finden Mädchen cool?

Tobias, 14: In der Schule lästern viele Mitschüler über Slips. Sie sagen, dass Jungs mit Slips keine Chance bei Mädchen hätten. Ich trage aber selber welche und frage Euch deswegen, ob das stimmt. Könnt ihr mir da helfen?

Lieber Tobias,

mach Dir wegen der Behauptung der anderen Jungen keinen Stress. Wie gut Deine Chancen bei Mädchen stehen hängt nämlich nicht von der Unterwäsche ab. Die sieht ja sowieso nicht ständig jeder oder jede. Klar ist, dass eher kindliche Motive auf Wäsche nicht mehr so der Renner sind mit 14 Jahren. Aber letzten Endes ist es Deine Sache, was Du trägst. Entscheidend für den Erfolg bei Mädchen sind andere Eigenschaften: Mädchen mögen Jungen, die nett mit ihnen umgehen, die lustig sind, gern etwas unternehmen und sich gern unterhalten. Mit Humor und Charme hast Du also gute Chancen. Die Wahl der richtigen Unterhose spielt da eigentlich keine Rolle. Wenn Du mal einem Mädchen näher kommst, und es vermutlich bald Deine Unterwäsche sehen wird, bleib also ganz locker. Noch ein Tipp: Die meisten Mädchen finden modisch interessierte Jungen spannend. Also werden sie es nicht blöd oder ungewöhnlich finden, wenn Du einfach mal fragst: „Was findest Du eigentlich besser bei Jungen: Slips oder Boxershorts?“ Dann weißt Du Bescheid und kannst Dich darauf einstellen – wenn Du willst. Oder Du trägst einfach weiter Slips, weil Du sie bequem findest. Denn: Wenn sich irgendwann ein Mädchen in Dich verliebt, wird keine Klamotte der Welt etwas daran ändern.

Dein Dr.-Sommer-Team

