Auf eurem Schminktisch sieht es wahrscheinlich ähnlich aus: Lippenstifte in sämtlichen Farben, Lipgloss in unendlichen vielen Nuancen und Lipliner, die dazu passen. Könntet ihr jeden Tag ein Jahr lang einen anderen Farbton für eure Lippen wählen? Wir bestimmt! Und ist euch auch schon aufgefallen, dass eurer Lieblingslippenstift nicht immer gleich an euch aussieht? Je nach Tagesstimmung, ob Sommer oder Winter ist oder ob eure neue Haarfarbe überhaupt noch abgestimmt ist, sieht der Lippenstift anders aus. Was hilft also bei der Wahl des perfekten Farbtons?

So entscheidest du, welche Lippenstiftfarbe zu dir passt:

Grundsätzlich gibt es kein No-Go und jede Farbe bei Lippenstiften, Linern und Co. sollte vor allem dir gefallen. Wenn es dir am Morgen schwerfällt, dich für einen zu entscheiden, schau dir einfach dein Outfit an. Denn ganz egal, welche Haut-, Haar- oder Augenfarbe du hast: Am Outfit kannst du dich am besten orientieren, weil dieses wahrscheinlich am meisten variiert. Und so auch die Farbe auf deinen Lippen; der wohl beste Grund die Lippenstiftfarbe öfters zu wechseln und ab und an mal wieder einen neuen Stift zu kaufen!

Diese Farbe tragen unsere Lieblingsinfluencer:

Model Lena Gercke wählt zum Casual-Look in grau einen beerigen Ton. Tolle Wahl, denn die Farbe unterstreicht den gemütlichen Charakter des Looks und sie sieht gleichzeitig so frisch aus. Und sowohl bei blonden als auch braunen Haaren klappt dieser Style!

Moderatorin Aminata Belli wählt zu ihrer grünen Bluse einen hellen Pinkton auf den Lippen - we like! Denn nicht nur ihr Mund kommt somit super zur Geltung, auch ihre Augen strahlen. Merke: Bunte Farben gerne untereinander kombinieren!

Farina Opoku mag es gerne feurig: Ob das Outfit an sich oder auf den Lippen, die Influencerin traut sich was und das kommt gut an. Ihr gelocktes Haar rahmt ihr Gesicht zudem locker-leicht ein: Tolle Kontraste und toller Farbton!

Model Sarina Nowak lebt in Kalifornien und kann die meiste Zeit des Jahres die Sonne in vollen Zügen genießen. Passend zu den warmen Temperaturen des US-Staates wählt sie oft knallige Farben in ihren Outfits. Damit nicht soviel von ihrem Wow-Look ablenkt, entscheidet sie sich gerne für Nude-Farben auf den Lippen.

Unser Tiktok-Liebling Charli D’Amelio hat die Allzweckwaffe für sich gefunden, wenn es mal schnell gehen muss: Lipgloss! Denn egal welche Farbe das Outfit hat, ein leichter Schimmer und die Naturfarbe der Lippen sind die wohl beste Kombination für jeden Tag!

