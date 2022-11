Bella Hadid schwört auf eine Schüssel voll Wasser, um ihr Make-Up gleichmäßig aufzutragen. Wasser für eine makellose Foundation? Yes! Die Wassertechnik kommt aus Korea und nennt sich Jamsu, was soviel wie „untertauchen“ heißt. Und so geht’s: Trag dein Make-Up wie gewohnt auf. Mit einem Beautyblender tupfst du Babypuder drüber, um dein Gesicht weicher erscheinen zu lassen. Der Puder darf ruhig zu sehen sein. Dann tauch dein Gesicht 15 bis 30 Sekunden in eine Schüssel mit kaltem Wasser. Auftauchen, das restliche Wasser und Puder abtupfen, fertig. Nun kannst du noch Bronzer und Highlighter auftragen. Fertig ist das makellose Make-Up!