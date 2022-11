Was ist Petting?

Gerade am Anfang einer Beziehung tastet man sich eher langsam an den Körper des anderen heran. Man kuschelt sich aneinander und beginnt, nach und nach durch Küsse und Berührungen die Körperstellen des Partners zu entdecken und zu erregen! Denn durch das gegenseitige Streicheln und Liebkosen wird die Scheide feucht und der Penis steif. Hinzu kommt, dass Petting keine Grenzen kennt: Die Hände können am ganzen Körper entlangwandern und zum Höhepunkt bei den Geschlechtsorganen führen. Gerade für Mädchen ist es oft leichter, durch gefühlvolle Stimulation ihres Kitzlers zum Orgasmus zu kommen. Petting ist also Sex, ohne miteinander zu schlafen. Trotzdem sollte dabei an Verhütung gedacht werden! Denn Sperma kann auch ohne das Eindringen des Penis durch die Finger in die Scheide gelangen und eine Eizelle befruchten.