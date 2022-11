Was ist ein Männerarzt? Wir erklären es dir!

Viele Jungen wissen nicht genau, welcher Arzt für sie zuständig ist, wenn sie ein Problem mit ihrem Penis oder ihrer Sexualität haben. Hier erklären wir dir, welcher Facharzt in diesem Fall helfen kann!

Was für Mädchen der Frauenarzt ist, ist für Jungen der so genannte Urologe oder Androloge. Zwar können zu ihm auch Mädchen und Frauen gehen, die zum Beispiel mit Blase, Nieren oder Harnleiter Probleme haben. Aber der Urologe ist eben auch der Spezialist für alles, was mit der männlichen Sexualität zu tun hat. Jungen, die ein Problem mit ihrem Penis oder ihrer Potenz haben, können zu ihm gehen. Er ist aber auch der Ansprechpartner für Fragen zur körperlichen Entwicklung, zur männlichen Sexualität und zur Verhütung.