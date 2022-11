Wann krieg ich endlich meine Tage?

Cecil, 13: Ich hab immer noch nicht meine Tage. Aber fast alle meine Freundinnen haben sie schon. Mir ist das peinlich. Seit über einem Jahr hab ich weißen Ausfluss. Könnt Ihr mir sagen, wann ich sie endlich bekommen werde?

Dr.-Sommer-Team: Etwa in den nächsten zwei Jahren!

Liebe Cecil,

die meisten Mädchen bekommen ihre erste Regel zwischen dem zwölften und 16ten Lebensjahr. Dabei ist 16 schon eher selten. Oft setzt die Regel früher ein. Du hast jetzt schon Deinen Weißfluss. Das ist ein sicheres Zeichen dafür, dass Du in der Pubertät bist und sich Dein Körper zu dem einer jungen Frau entwickelt. Kein Grund zur Sorge also. Du bist nicht zu spät dran. Wann genau die erste Regel kommen wird, weiß vorher niemand. Oft ist es zu einem ähnlichen Zeitpunkt, wie bei der eigenen Mutter damals. Vielleicht magst Du sie fragen, wann es bei ihr los ging. Das könnte eine Orientierung sein. Dass es bei Dir noch nicht so weit ist, ist kein Grund, sich zu schämen. Auch wenn viele Deiner Mitschülerinnen schon ihre Menstruation haben. Und Du bist sicher nicht die einzige, die auf ihre erste Regel wartet. Sei geduldig. Bald ist es auch bei Dir so weit. So lange denk positiv: Du kannst im Sommer schwimmen gehen, ohne über Tampons und Binden nachdenken zu müssen. Auch nicht schlecht, oder?

Dein Dr.-Sommer-Team!

Mehr Infos:

» Was bei Mädchen in der Pubertät passiert!

» Du hast eine Frage an das Dr.-Sommer-Team? Dann klick hier! Wir versuchen so viele Fragen wie möglich zu beantworten!

Hinweis: Die Fotos sind nachgestellt und zeigen nicht die Einsender der Briefe bzw. Mails.