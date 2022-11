Wann komm ich in die Pubertät?

Fynn, 14: Ich bin gerade 14 Jahre alt geworden. Aber in Sachen Pubertät, hat sich bei mir noch nichts getan. Mit wie viel Jahren geht denn das los?

Dr.-Sommer-Team: Zwischen 10 und 15 Jahren!

Lieber Fynn,

Jungen kommen im Durchschnitt etwas später in die Pubertät als Mädchen. Frühstarter bemerken manchmal schon mit zehn Jahren die ersten körperlichen Veränderungen an sich. Andere Jungen legen damit mit 14 oder 15 Jahren los. Die Bandbereite ist groß, wie Du siehst, weil jeder Junge anders ist.

Du kannst mit 14 Jahren noch keine Veränderungen feststellen und machst Dir deswegen Sorgen? Dann nutze doch die Jugenduntersuchung J1, die kostenlos für alle Jugendlichen mit 13 und 14 Jahren angeboten wird. Dort kann Dir Dein Kinder- und Jugendarzt sagen, ob Du wirklich eine der seltenen Entwicklungsverzögerungen haben könntest oder ob Du Dich einfach noch ein wenig gedulden musst, bis Deine Pubertät beginnt.

Es kann ja sein, dass Du zu den Jungen gehörst, die sich erst von der inneren Reife her deutlich weiterentwickeln statt zuerst äußerlich. Also mach Dir nicht so große Sorgen und hole Dir erst mal einen Termin bei Deinem Kinder- und Jugendarzt.

Dein Dr.-Sommer-Team

