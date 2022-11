Verliebt in den Lehrer oder die Lehrerin: Was tun?

Immer wenn er in die Klasse kommt flattern die Schmetterlinge in deinem Bauch. Vom Unterricht kriegst du kaum was mit, weil du die ganze Zeit in deinen Liebesfantasien schwelgst . . .

Was dir passiert ist keine Seltenheit im Schulalltag: Viele Mädchen/Jungs verlieben sich unsterblich in ihren Lehrer oder ihre Lehrerin. Manche nur ganz still und heimlich. Andere ganz offensichtlich. Wir geben dir Tipps, wie du jetzt am besten mit deinen Gefühlen umgehst und was dich erwartet, falls sich dein Lehrer mit dir einlässt!

Hast Du mal drüber nachgedacht, warum Du Dich ausgerechnet in Deinen Lehrer/Deine Lehrerin verliebt hast? Hat er/sie genau die Eigenschaften, die Du Dir von einem Freund/einer Freundin wünschst? Das kann gut sein. Und vielleicht ist Dir so jemand vorher noch nie begegnet. Das ist einfach aufregend. Doch in diesem Fall bleibt Dir nur, von ihm/ihr zu träumen. Solange, bis ein Traumjunge oder ein Traummädchen in ungefähr Deinem Alter Dein Herz höher schlagen lässt. Bisher hast Du ihn/sie vielleicht nur noch nicht entdeckt.