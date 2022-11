In den "Wilde Kerle"-Filmen wird Vanessa gespielt von Sarah Kim Gries!

Alter: 17 Jahre

Position bei den Wilden Kerlen: Meisterin des Flugkopfballs, Königin des Alptraumpasses

Besondere Eigenschaften: die Wildeste aller Wilden Kerle

Markenzeichen: Mumm, Grips, ein außerordentliches Talent zum Fußballspielen und eine Schwäche für Leon

"Man merkt, wie wichtig Vanessa die Jungs immer noch sind und wie wichtig sie den Jungs ist. Und mittlerweile sind Leon und Vanessa ein Paar, und die hängen auch total aneinander."

Sarah Kim Gries feiert 2008 ihren 18. Geburtstag. Sie ist seit dem ersten Teil von "Die Wilden Kerle" ein fester Bestandteil der wildesten Mannschaft aller Zeiten. In ihrer aktiven Zeit als Vereinsfußballerin zeigte die Tochter eines B-Jugend-Trainers den Jungs gerne, dass auch Mädchen klasse Kicker sein können. Später will Sarah Schauspielerin werden. Auf dem besten Weg dazu ist sie schon längst, stand sie doch 2003 für die Hauptrolle des TV-Films "Geschichten aus der Nachkriegszeit - Petticoats sind hier verboten" für das WDR-Schulfernsehen vor der Kamera. 2006 moderierte sie die Doku-Serie "Nie mehr zweite Liga" für KIKA. Für "Die Wilden Kerle" wurde sie vom Fachverband der Audiovisions- und Filmindustrie für einen UNDINE AWARD als beste Debütantin nominiert. Auch als Synchronsprecherin hat Sarah inzwischen schon Erfahrungen gesammelt. So konnte man ihre Stimme 2006 in dem Zeichentrickfilm "Das hässliche Entlein und ich" hören.

