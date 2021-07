„The Vampire Diaries“ gehört noch immer zu den absoluten Kult-Serien (nicht nur) für Vampir-Fans! Und das zurecht, wenn man sich den Cast aus talentierten Schauspieler*innen anschaut – gerade die beiden männlichen Hauptdarsteller Ian Somerhalder und Paul Wesley haben eine Vielzahl von Fans um sich gesammelt. Kein Wunder also, dass Wesley sich vor Avancen kaum retten kann – wie auch geschehen am Set der Serie, als er mit Kollegin Phoebe Tonkin zusammenkam. Von der Beziehung haben Fans tatsächlich gar nicht so viel mitbekommen, denn die beiden waren sehr zurückhaltend mit Details. Genauso wie mit dem Ende ihrer Beziehung! Doch was war damals eigentlich genau passiert? Wir haben einmal genauer hingeschaut!

Wesley und Tonkin lernten sich am Set kennen und lieben

„The Vampire Diaries“ mag aus einer Tragödie entstanden sein – am Set der Serie ging es allerdings ziemlich spaßig ab! So spaßig sogar, dass so manche Darsteller*innen zusammenkamen: Somerhalder datete Hauptdarstellerin Nina Dobrev, Candice Accola King datete gleich zwei Kollegen hintereinander (Zach Roerig und Steven R. McQueen) und auch Wesley war kein Kind der Traurigkeit in diesem Gebiet. Als er mit der Serie begann, war Wesley noch ein verheirateter Mann und lernte Tonkin kennen, als seine Ehe mit Torrey DeVitto schon kurz vor der Scheidung stand. Gerüchte besagen, dass er Tonkin bereits im Juli 2013 datete – seine Scheidung allerdings erst im Dezember desselben Jahres durch war! Manchen Fans kommt das etwas zwielichtig vor, allerdings hat er zu dieser Zeit schon nicht mehr mit DeVitto zusammengelebt und die beiden sollen bis heute befreundet sein, also wer weiß. 😲

Die Beziehung brach zusammen

Vier Jahre waren Wesley und Tonkin ein Paar – was man lediglich an gemeinsamen Fotos auf Instagram sehen konnte und weniger an Details, die die beiden selbst ausplauderten. Sie waren offenbar beide sehr fokussiert darauf, ihr Privatleben privat zu halten! Zumindest in einem Interview 2015 sprach Tonkin einmal über die Beziehung zu Wesley: „Er ist mein bester Freund. Es ist gerade so eine witzige Zeit in meinem Leben. Es ist schön, das mit jemanden teilen zu können.“ Lange würde das nicht mehr der Fall sein, denn das Paar trennte sich für eine kurze Zeit im März 2017 – nur, um einen Monat später wieder zusammenzufinden. Im Mai desselben Jahres wurden sie noch händchenhaltend gesehen und trennten sich dann doch endgültig im Oktober. Über die genauen Umstände ihrer Trennung – und ehrlicherweise auch über die Umstände ihrer ganzen vierjährigen Beziehung – ist nichts genaueres bekannt. Insider gehen davon aus, dass die beiden sich nicht auf einen Wohnort einigen konnten! Dafür spricht, dass Tonkin nach der Trennung einen Job in Australien angenommen hat (ihrem Heimatland). Wollte Wesley ihr nicht nach Australien folgen? Oder hatte Tonkin einfach nach der Trennung Heimweh? Bis heute haben die beiden kein offizielles Statement zu dem Ende ihrer Beziehung abgegeben.

