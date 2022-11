Über was soll ich mit ihr sprechen?

Dennis, 14: Ich bin jetzt seit einer Woche mit meiner Freundin zusammen. Aber ich weiß einfach nicht, über was ich mit ihr reden soll. Es heißt ja immer, dass man über Hobbys und Interessen reden soll. Aber das klappt irgendwie nicht. Könnt ihr mir einen Tipp geben?

Dr.-Sommer-Team: Wenn reden nicht klappt, werde aktiv!

Hallo Dennis,

Du scheinst Dich gerade ein bisschen unter Druck zu setzen, um Deiner Freundin gute Gesprächsthemen anzubieten. Das brauchst Du aber nicht. Du bist ja nicht zu ihrer Unterhaltung mit ihr zusammen, sondern weil Du sie magst und hoffentlich auch verliebt bist. Wenn Euer Schweigen nicht den Grund hat, dass Ihr zu wenige Gemeinsamkeiten habt, kannst Du einige Dinge ausprobieren.

Möchtest Du zum Beispiel von Dir aus gerade über nichts Besonderes mit ihr sprechen, ist es eine Möglichkeit zu sagen: „Ich würde Dich jetzt einfach nur gern in meinen Armen halten.“ Oder Du erklärst ihr ganz ehrlich: “Ich bin gerade etwas verunsichert, weil ich nicht weiß, was ich Dir von mir erzählen soll.“ Da sie auch eher zurückhaltend zu sein scheint, ist sie vielleicht ganz froh, wenn sie diese Eigenschaft auch bei Dir bemerkt. Darüber könnt Ihr dann reden. Oder so: „Ich finde Dich toll. Aber ich bin nicht sicher, was Dich interessiert. Was beschäftigt Dich denn gerade?“

Du kannst aber auch etwas mehr auf Aktivität setzen, anstatt Gesprächsstoff zu suchen. Bitte sie beispielsweise, zu Eurem nächsten Date ihre Inliner mitzubringen, oder ob Ihr gemeinsam ins Kino gehen wollt. Vielleicht hat sie auch Spaß daran, zusammen mit Dir ein witziges Gesellschaftsspiel mit Freunden zu organisieren. Und während solcher Unternehmungen erlebt Ihr genug, worüber Ihr reden oder lachen könnt. Und übrigens: Zusammen schweigen kann auch toll sein, wenn man nicht ständig denkt, man müsste jetzt doch was sagen. Probier es mal aus!

Dein Dr. Sommer-Team

Mehr Infos:

» Über was soll ich beim Date reden?

» Du hast eine Frage an das Dr.-Sommer-Team? Dann klick hier! Wir versuchen so viele Fragen wie möglich zu beantworten!

Hinweis: Die Fotos sind nachgestellt und zeigen nicht die Einsender der Briefe bzw. Mails.